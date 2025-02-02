شكرا لمتابعة خبر عن كهربائي يكشف غش البعض بتوضيب القير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف كهربائي سيارات أحد طرق الغش التي يرتكبها البعض بشأن توضيب القير.

وأوضح الكهربائي، أنه حين تعطل القير عن العمل والذهاب لإصلاحه قد يقول لك البعض أن القير يحتاج إلى توضيب، بينما تكون المشكلة في عدم وضع “الفيش” بطريقة جيدة.

وأشار إلى أن حدث معهم مشكلة مثل ذلك، وقاموا بتوفير 3 آلاف ريال على العميل، بينما قال المهندس محمد الحربي: “أي ميكانيكي يقولك حساس القير عطلان أو القير يبغاله توضيب هج عنه”.