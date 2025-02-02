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كهربائي يكشف غش البعض بتوضيب القير.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف كهربائي سيارات أحد طرق الغش التي يرتكبها البعض بشأن توضيب القير.

وأوضح الكهربائي، أنه حين تعطل القير عن العمل والذهاب لإصلاحه قد يقول لك البعض أن القير يحتاج إلى توضيب، بينما تكون المشكلة في عدم وضع “الفيش” بطريقة جيدة.

وأشار إلى أن حدث معهم مشكلة مثل ذلك، وقاموا بتوفير 3 آلاف ريال على العميل، بينما قال المهندس محمد الحربي: “أي ميكانيكي يقولك حساس القير عطلان أو القير يبغاله توضيب هج عنه”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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