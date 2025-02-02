شكرا لمتابعة خبر عن الغامدي يفسر سبب حوادث اصطدام الطائرات رغم وجود جهاز منع التصادم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الطيار ، الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، إن الطائرات خاصة المدنية يوجد بها جهاز منع التصادم.

ولفت إلى أن هذا الجهاز يوضح ارتفاع الطائرات واتجاهها عندما تكون قريبة من الطائرات، ويعطي إنذار أصفر وآخر أحمر في حال اقتراب الطائرات.

وأشار إلى أنه عندما تقترب طائرتان من بعضهما البعض فأنه الجهاز يعطي إنذار للطائرتين وحينها أما الطيار الآلي يعمل ويوجه الطائرة لمنع الاصطدام أو يفصل الطيار الطيار الآلي ويوجه بنفسه الطائرة وفقا لتعليمات الجهاز.

وفسر سبب حوادث الاصطدام حيث قال أن الطائرة المدنية تحت ألف قدم والمصنعين لهذا الجهاز يعدون أن الطائرة عندما تكون في هذا الارتفاع تكون في وضع الهبوط.

وأضاف أن بقاء هذا الجهاز مزعج للطائرة، لذلك فهذا الجهاز لا يعمل في الطائرة عند الهبوط خاصة وأن الطائرات تقترب من الطائرات الأخرى التي تكون في المدرج وبالتالي سيكون من المزعج عمل هذا الجهاز عند الهبوط.

واستعرض حادث اصطدام طائرتين أحدهما طائرة مدنية وأخرى هليكوبتر بسبب اعتماد قائد الطائرة الثانية على الفاصل بالرؤية البصرية الأمر الذي جعله لا يلاحظ الطائرة التي اصطدم بها في الوقت الذي كانت فيه طائرة أخرى وراء الأخيرة.