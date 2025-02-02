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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إطلاق الملتقى المهني الـ 12 بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت شعار "جدير بالثقة"، تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً في الوقف العلمي ومركز الخريجين وبناء المهارات الأحد "الملتقى المهني الثاني عشر".
ويستمر الملتقى 5 أيام، ويستهدف الملتقى الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية، وعموم أفراد المجتمع.
وسيقام الملتقى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.
وهذه المبادرة تعد برنامجًا ثقافيًا توعويًا لدعم العملية التعليمية والبحثية, كما تستهدف تعزيز أهمية الكتاب وتكامل العلوم والمعارف، في حياة رواد ومستفيدي المكتبة.
وأتاحت اللقاءات مع مجموعة خبراء يستضافون للتحدث في المجالات العلمية والمهنية.
ويستمر الملتقى 5 أيام، ويستهدف الملتقى الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية، وعموم أفراد المجتمع.
الملتقى المهني بجامعة الملك عبدالعزيزويضم باقةً من الفعاليات والأنشطة تشمل معرض التوظيف، ودورات تدريبية، وورش عمل تطويرية، واستشارات مهنية متخصصة.
وسيقام الملتقى بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.
أولى مبادرات "ساعة معرفة"كانت أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أولى مبادرات "ساعة معرفة" بتنظيم اللقاء الأول بعنوان: "القراءة ومهارات التفكير".
وهذه المبادرة تعد برنامجًا ثقافيًا توعويًا لدعم العملية التعليمية والبحثية, كما تستهدف تعزيز أهمية الكتاب وتكامل العلوم والمعارف، في حياة رواد ومستفيدي المكتبة.
وأتاحت اللقاءات مع مجموعة خبراء يستضافون للتحدث في المجالات العلمية والمهنية.