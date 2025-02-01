شكرا لمتابعة خبر عن صاحب محل يفاجئ سائحة ألمانية بطاسة غضار تراثية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص صاحب محل في سوق الزل بمدينة الرياض على إهداء سائحة ألمانية هدية تراثية بعد زيارتها محله.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة ترحيب صاحب المحل بالسائحة قائلاً: “أهلًا بالشعب الألماني في المملكة العربية السعودية”، وسط ضحكات السائحة.

واستعرض المقطع صاحب المحل وهو يقدم للسائحة هدية عبارة عن طاسة غضار، وقد أخذتها السائحة مبتسمة.

كما أهدى صاحب المحل شابًا آخر كان برفقة السائحة هدية سبحة، ليبدأ الشاب بشكره على الهدية وكرم ضيافته.