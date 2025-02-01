4 حقوق للمستهلك عند شراء الذهب

أوضحت وزارة التجارة عبر منشور لها من خلال حسابها على منصة إكس حقوق المستهلك عند شراء الذهب .

حيث تضمنت الحقوق مايلي:

‏- الحصول على فاتورة مفصلة من البائع

‏- وجود عيار الذهب على القطعة

‏- وزن القطعة على ميزان دقيق

‏- وجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة

ووفقا للمادة الرابعة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة فإنه يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

كما تنص المادة الثامنة من نفس النظام

بأنه يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:

أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة .

ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.

ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ".

وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.