السعودية | تعيين الصليع رئيسًا تنفيذيًا لـ”تطوير لتقنيات التعليم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم (TETCO)، عن تعيين المهندس فهد بن مشعان الصليع رئيسًا تنفيذيًا للشركة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مسيرتها التطويرية، وتوسيع نطاق أعمالها، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي مستدام في القطاع التعليمي بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس الصليع، عن فخره بالانضمام لفريق (TETCO)، مؤكدًا حرصه على مواصلة مسيرة الابتكار والتطوير في الشركة، وتعزيز مكانتها كأحد الركائز الوطنية الأساسية في دعم التعليم الرقمي، من خلال السعي لتطوير حلول تقنية مبتكرة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتدعم المنشآت التعليمية بأنظمة رقمية متقدمة، تسهّل من عملية التعلم، وتوفر بيئة تعليمية تفاعلية تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

ويتمتع فهد الصليع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات القيادة الإستراتيجية في القطاع التقني، وإدارة المشاريع الرقمية الكبرى، وتطوير الحلول التقنية الحديثة، ما يجعله قيمة مضافة على المستوى القيادي لشركة TETCO باتجاه تحقيق أهدافها المستقبلية، وترسيخ دورها الإستراتيجي في دعم منظومة التعليم الرقمي بالمملكة.

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