السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2025

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2025 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، مهام الأمن والحماية في سباق طواف العلا 2025، الذي تنظمه وزارة الرياضة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات UCI خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2025.
وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا بالتعاون مع الجهات الأمنية جاهزيتها في تأمين وتقديم الحماية اللازمة للسباق الذي تستضيفه العُلا للمرة الخامسة.
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