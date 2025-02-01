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السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2025

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سارة السيد 0 تبليغ

السعودية | القوات الخاصة للأمن والحماية تنفذ مهامها في سباق طواف العلا 2025

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا، مهام الأمن والحماية في سباق طواف العلا 2025، الذي تنظمه وزارة والهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع الاتحادين السعودي والدولي للدراجات UCI خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 2025.

 

وأظهرت القوة الخاصة للأمن والحماية بمحافظة العُلا بالتعاون مع الجهات الأمنية جاهزيتها في تأمين وتقديم الحماية اللازمة للسباق الذي تستضيفه العُلا للمرة الخامسة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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