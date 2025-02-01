السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.344 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في مدينة معرة مصرين بمحافظة إدلب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 672 سلة غذائية و672 حقيبة صحية في مدينة معرة مصرين بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 4.032 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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