السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 125 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان المتضمنة 125 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات – نيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن أحمد جعفر لوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، بحضور أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج، وفريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية من التمور ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات.

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