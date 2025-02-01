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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.160 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختون خوا والسند في باكستان

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سارة السيد 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.160 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختون خوا والسند في باكستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.160 سلة غذائية في منطقتي بتقرام وبنير بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة سكهر بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 14.912 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.

 

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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