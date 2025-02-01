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شكرا لقرائتكم خبر عن نهر الخير.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.160 سلة غذائية في منطقتي بتقرام وبنير بإقليم خيبر بختون خوا ومنطقة سكهر بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
واستفاد منها 14.912 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن أحمد جعفر لوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، بحضور أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج، وفريق من المركز.
واستفاد منها 4.032 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
واستفاد منها 14.912 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.
125 طنًا من التمورسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية السودان المتضمنة 125 طنًا من التمور.
وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن أحمد جعفر لوزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، بحضور أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج، وفريق من المركز.
سلال غذائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 672 سلة غذائية و672 حقيبة صحية في مدينة معرة مصرين بمحافظة إدلب في الجمهورية العربية السورية.
واستفاد منها 4.032 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.