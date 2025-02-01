شكرا لمتابعة خبر عن السفارة بالقاهرة تتابع نقل مواطن لاستكمال علاجه في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت السفارة في القاهرة بيانًا هامًا بشأن متابعة حالة مواطن حالته الطبية حرجة.

وأكدت السفارة من خلال صفحتها الرسمية عبر منصة إكس: “تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع”.

وتابعت السفارة: “سيجري استكمال علاجه في المملكة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين”.