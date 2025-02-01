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السفارة بالقاهرة تتابع نقل مواطن لاستكمال علاجه في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - أصدرت السفارة في القاهرة بيانًا هامًا بشأن متابعة حالة مواطن حالته الطبية حرجة.

وأكدت السفارة من خلال صفحتها الرسمية عبر منصة إكس: “تابعت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع”.

وتابعت السفارة: “سيجري استكمال علاجه في المملكة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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