شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس السوري أحمد الشرع يزور المملكة غداً في أول زيارة رسمية له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سيقوم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بزيارة إلى المملكة غداً الأحد على رأس وفد رفيع وفي أول زيارة رسمية خارجية له .

وسيلتقي الرئيس السوري صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء.

وكان أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية حسن عبدالغني، تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وهنأ العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء ، الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.