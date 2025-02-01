شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: طقس شديد البرودة حتى الإثنين يليه دفء وموجة غبار سيبيرية الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الطقس عبدالله العصيمي، التوقعات الجوية للأيام القادمة، حيث أشار إلى أن الطقس سيشهد تقلبات ملحوظة.

وأشار العصيمي أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، مما يجعل الأجواء باردة جدًا في معظم المناطق، حتى يوم الإثنين.

وستشهد الأجواء تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع درجات الحرارة، بداية من يوم الثلاثاء حتى الخميس، مما يجعل الطقس أكثر دفئًا مقارنة بالأيام السابقة.

وأكد أنه من المتوقع أن يؤثر منخفض جوي قادم من سيبيريا على المنطقة، مما سيسبب موجة غبار واسعة النطاق يوم الخميس، خاصة في المناطق الشمالية.

فيما ستشهد طريف والقريات يوم الخميس، أمطار متفرقة، وقد تتحول هذه الأمطار إلى أمطار متجمدة في بعض المناطق، حسب الظروف الجوية.