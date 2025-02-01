شكرا لمتابعة خبر عن موسم جمع الكمأة شرق سكاكا يجذب الباحثين عن ذهب الصحراء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يشهد شمال عذفاء شرق سكاكا هذه الأيام موسمًا نشطًا لجمع الكمأة، المعروفة محليًا باسم “الفقع”، وسط إقبال كبير من الأهالي وهواة البحث عن هذه الثمرة البرية النادرة التي تزدهر بعد هطول الأمطار.

وتعد الكمأة من الفطريات الصحراوية الفاخرة التي تنمو تحت سطح الأرض في المناطق الرملية والطينية، وتعتمد في تكوّنها على الرطوبة المتراكمة خلال موسم الأمطار.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ رحلة الباحثين عن “ذهب الصحراء”، حيث يتوجهون إلى المناطق المعروفة بوفرة الكمأة، حاملين أدوات الحفر وكثيرًا من الشغف.

ويبدأ موسم جمع الكمأة عادةً بعد هطول الأمطار في فصل الشتاء، حيث تنمو الكمأة في الأراضي الرملية والسهول المحيطة.

وتتميز منطقة سكاكا بتنوع نباتاتها العطرية والبرية، مما يجعلها مقصدًا لعشاق الطبيعة والباحثين عن الكمأة، حيث تُقام في المدينة فعاليات ومهرجانات سنوية، مثل “مهرجان الكمأة والنباتات العطرية”، الذي يهدف إلى التعريف بالكمأة والنباتات العطرية في المنطقة.