دخول الحيوانات الأليفة للمنشآت الصحية مخالف للنظام

كشفت وزارة الصحة عن ضبط مخالفة في إحدى الصيدليات بعد نشرها إعلانًا غير نظامي، استغل وسائل غير تقليدية لجذب الزبائن، ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في منصة «إكس» مخالفة في منشأة صحية (صيدلية) والتي تمثلت في نشرها إعلانًا غير نظامي، وعدم التزامها بالضوابط المعتمدة للإعلانات، وأكدت الوزارة أن الصيدلية المخالفة لم تحصل على التصاريح النظامية المعتمدة للإعلان.

وقد أظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي استخدام خيل في الإعلان، حيث تم إدخاله إلى الصيدلية برفقة «مشهور»، مما أثار ردود أفعال متباينة، وفتح باب النقاش حول أخلاقيات التسويق في القطاع الصحي.

وأكدت وزارة الصحة لـ«دوت الخليج» أن إدخال الحيوانات الأليفة لأي منشأة صحية مثل المستشفيات والصيدليات يعتبر مخالفة صريحة تستوجب العقوبة باستثناء العيادات والمستشفيات البيطرية، وأن بإمكان أي شخص ضبط أي مخالفة من هذا النوع الإبلاغ عنها.

ضوابط المحتوى الإعلاني

وفقا للمادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة فإن هناك 8 ضوابط للمحتوى الإعلاني داخل المؤسسة يجب أن تلتزم بها، من أبرزها أن يتضمن المحتوى الإعلاني كل البيانات والمعلومات المذكورة أدناه بنصوص وعبارات واضحة لا تحتمل التأويل أو التفسير غير المقبول، وتتضمن بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية، واسم الجهة المعلن عنها، وبيانات الاتصال بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني وأرقام الهواتف، وأوقات العمل. وأن تكون لغة الإعلان باللغة العربية، ويجوز تضمين لغات أخرى.

كما تتضمن بيان إجمالي رسوم الخدمات بشكل واضح، وعدم إضافة أي رسوم أخرى لم تُذكر في الإعلان، والتحذير من خطورة عدم المتابعة بعد الإجراء الطبي، وكذلك التحذير من المخاطر المحتملة للإجراء الطبي، وتحديد كل المضاعفات المحتملة وذكرها بشكل واضح ودقيق وفق الأعراف الطبية والأسس العلمية.

وفي حال كان الغرض من الإعلان الترويج لعروض أو خصومات فيجب تحديد مقدار ومدة سريانها والحصول على موافقة وزارة الصحة وفقا المتطلبات.

خيل داخل صيدلية

وأثارت واقعة إدخال خيل إلى إحدى الصيدليات جدلا كبيرا، خلال اليومين الماضيين، وتعكس هذه المخالفة تعديًا واضحًا على السياسات والضوابط المعتمدة للإعلانات الصحية، فقد أثارت اللقطات التي أظهرت مشاهير على ظهور الخيول داخل الصيدلية جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مواطنون أن استخدام مثل هذه الأساليب لا يعكس قيم المهنية، ولا يسهم في توفير معلومات صحيحة حول المنتجات الصحية.

محظورات المحتوى الإعلاني داخل المؤسسات الصحية الخاصة

- لا يجوز استغلال المرضى أو حاجاتهم.

- الإعلان عن مؤسسة صحية أو صيدلية أو مستحضرات أو ممارس غير مرخص.

- عبارات أو إيحاءات أو إيماءات مخالفة للأنظمة والتعليمات، أو مخلة بالآداب والأخلاق العامة.

- معلومات أو ادعاءات مغلوطة أو مضللة أو خادعة أو عروض وهمية.

- معلومات أو بيانات أو صور تتعلق بمريض.

- تجارب لمرضى أو مستفيدين من الخدمات الصحية.

- استغلال الأطفال للترويج للسلع أو الخدمات أو توجيه الإعلان لهم.