40 % من الرقابة البيئية على القطاع البلدي

شهد قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان أعلى نسبة من جولات مفتشي المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، خلال العام المنصرم بنحو 40%، وأرجع التقرير الرقابي للمركز، الارتفاع إلى التركيز على المنشآت ذات التأثير على المناطق الحضرية، لضمان جودة الأوساط البيئية بها.

تأثيرات متفاوتة

أجرى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 56 ألف جولة تفتيش رقابية خلال العام 2024 على جميع الأنشطة ذات التأثيرات البيئية الجسيمة والمتوسطة، والأنشطة ذات التأثيرات الضئيلة. وكشف المركز في تقريره أن جولات الرقابة البيئية ارتفعت بأكثر 10% عن العام الذي سبقه.

أنشطة مؤثرة

بين التقرير أن قطاع الصناعة والثروة المعدنية تمت زيارته بنحو 20% من إجمالي الجولات الرقابية، فيما جرت زيارات قطاع الطاقة بما يعادل 17% من 56 ألف جولة رقابية، وكان القطاع الصحي وقطاع البيئة والمياه والزراعة الأقل في عدد الجولات التفتيشية، التي لم تتجاوز 5% من الجولات الموجهة للقطاع الأول، 3% للقطاع الثاني، فيما شكلت الجولات على مختلف القطاعات 16% جميع الأنشطة التي قد تؤثر على البيئة.

نسب الجولات بالقطاعات

- الشؤون البلدية والقروية والإسكان

40 %

- الصناعة والثروة المعدنية

20 %

- قطاع الطاقة

17 %

- القطاع الصحي

5 %

- البيئة والمياه والزراعة

3 %

- مختلف القطاعات

16 %