شكرا لمتابعة خبر عن السبع يحذر من ثغرة في واتساب تهدد أمنك الشخصي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر التقني عبدالله السبع من وجود ثغرة في تطبيق “واتساب”، مشيرًا إلى أن شركة ميتا، مالكة التطبيق قد أكدت هذا الاكتشاف.

وأوضح السبع عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن الثغرة استهدفت عددًا من المستخدمين، محذرًا من أن الأشخاص الذين يعملون في أماكن حساسة أو لديهم معلومات مهمة يجب عليهم الامتناع عن إرسال هذه المعلومات عبر التطبيق في الوقت الحالي حتى يتم إغلاق الثغرة.

كما أشار إلى أن الثغرة لا تستهدف الشخص العام، لكن من الضروري توخي الحذر بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع بيانات حساسة، مطالبًا بعدم استخدام التطبيق لنقل أي معلومات حساسة.

وفي سياق متصل؛ كان باحث أمني اكتشف ثغرة خطيرة في ميزة «عرض مرة واحدة» بتطبيق “واتساب”، ما يسمح بحفظ الصور التي يفترض أن تختفي بعد عرضها ويشكل تهديدًا خطيرًا لخصوصية المستخدمين.

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