شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبدي ندمه بعد خسارته جميع أمواله وزواجه من 16 امرأة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصف المواطن قبلان اليامي حاله بعد خسارته جميع أمواله وزواجه من 16 امرأة، كاشفا عن الشيء الذي تمناه بعد فقره وندم على كونه لم يفعله عندما غنيا.

وقال “اليامي” أنه عندما كان في عمر الثلاثين كان تاجرا غنيا وفعل كل ما يريده إلا أنه كان مقصرا في علاقته مع الله عز وجل.

وأوضح :” في وقت الغنى قبل فقري مابقى شيء بخاطري ماسويته، ركبت أفضل السيارات وتزوجت 16 امرأة، ماكنت مقصر إلا بعلاقتي مع الله” .

ولفت إلى أنه الآن عمره 50 عاما وحاليا بدأ من الصفر وأصبح رجل أعمال في سناب شات.