شكرا لمتابعة خبر عن المملكة وفرنسا تترأسان مؤتمرًا دوليًا في نيويورك لحل القضية الفلسطينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت تقارير صحفية بأن المملكة وجمهورية فرنسا ستترأسان المؤتمر الدولي المزمع عقده لتسوية القضية الفلسطينية،المقرر إقامته في شهر يونيو المقبل.

وقد دعت المملكة في وقت سابق دول العالم إلى المشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية، ودعم تنفيذ حل الدولتين، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية.

وجاء هذا الإعلان بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة الأسبوع الماضي، حيث أصدر البلدان بياناً مشتركاً أكد على اتفاقهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم جهود إقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية والأممية.

واتفق الجانبان على أن تتم الرئاسة المشتركة للمؤتمر من قبل السعودية وفرنسا، مما يعكس التزامهما بدفع عملية السلام في المنطقة.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود الدولية المستمرة لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مع التركيز على أهمية الحل السلمي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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