هديل أبو الهطيل تحصل على درجة الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2025, 4:00 مساءً

حصلت الأستاذة هديل وائل أحمد أبو الهطيل على درجة الماجستير من كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك عن رسالتها التي جاءت بعنوان "الجوانب القانونية لتطبيق الحوكمة في القطاع العام ودورها في مكافحة الفساد الإداري". وتلقت أبو الهطيل التهاني من الأهل والأقارب والصديقات بهذه المناسبة. "الخليج 365" تهنئ الأستاذة هديل وتتمنى لها المزيد من النجاح والتقدم في مسيرتها العلمية.

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