"الأرصاد" تحذر من أمطار ورياح شديدة السرعة في الباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، والعقيق، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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