شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 55 صنفًا.. 1314 حالة ضبط للممنوعات بالمنافذ الجمركية في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

ضبط 55 صنفًا من المواد المخدرة

مكافحة التهريب

الدمام - شريف احمد - سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1314 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع.ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.وشملت الأصناف المضبوطة 55 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 755 من المواد المحظورة.كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2234 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 50 حالة لمبالغ مالية، و 8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910).كما تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.