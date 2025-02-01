شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: رياح باردة وموجة برد شديدة بفعل المرتفع السيبيري نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، اليوم السبت، عن رياح باردة وموجة برد شديدة بفعل المرتفع السيبيري نهاية الأسبوع.

وقال عبدالله العصيمي، عبر حسابه على منصة إكس: “نهاية الاسبوع بإذن الله رياح باردة جدا تندفع من سيبيريا حتى تركيا والبحر المتوسط والجزيرة العربية تسبب عاصفة رملية قوية شمال المملكة وموجة برد شديدة بعد أسبوع”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك خاصة الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل، الحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.