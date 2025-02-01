شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يحذر هواة الرحلات البرية من دخول المحميات دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ودخول المحميات دون ترخيص.وأكدت القوات أن عقوبة ودخول المحميات دون ترخيص غرامة (5000) ريال، وعقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.