شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات براءات الاختراع بالمملكة إلى 58 ألفًا.. وقوانين تحمي المبتكرين والان نبدء بالتفاصيل

وأكدت المحامية المرخصة بمزاولة أنشطة الملكية الفكرية، الهنوف النعيم، لـ ”اليوم“، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الأنظمة والتشريعات المحلية التي تساهم في حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تساعد الأفراد والشركات على حماية حقوقهم الفكرية واستثمارها بأمان.

الهنوف النعيم

حماية الملكية الفكرية