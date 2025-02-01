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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات براءات الاختراع بالمملكة إلى 58 ألفًا.. وقوانين تحمي المبتكرين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، حيث تجاوز عدد طلبات براءات الاختراع 58,000 طلب، ما يعكس تزايد الوعي بأهمية حماية الابتكارات ودورها المحوري في تعزيز بيئة اقتصادية مستدامة.
وأشارت إلى أن الإحصائيات الحديثة تعكس تطورًا ملحوظًا في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث وصل إجمالي عدد طلبات حقوق المؤلف لعام 2023 إلى 1,574 طلبًا، بإجمالي 962 تسجيلًا اختياريًا لمصنفات حق المؤلف، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية لعام 2023 إلى 45,325 طلبًا، بإجمالي 28,038 علامة تجارية مسجلة. كما بلغ إجمالي إيداع طلبات براءات الاختراع 58,890 طلبًا، وتم إصدار 19,203 وثيقة حماية. أما طلبات التصاميم الصناعية، فقد بلغ إجمالي الإيداع 19,476 طلبًا، وتم إصدار 13,887 وثيقة حماية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت النعيم وجود تحديات تواجه قطاع الملكية الفكرية في المملكة، من أبرزها انتشار ثقافة الاستنساخ، والتطورات الرقمية المتسارعة التي أدت إلى صعوبة إثبات حقوق الملكية الفكرية في الأعمال الرقمية، بالإضافة إلى انتشار المنتجات المقلدة، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الأفراد والشركات بأهمية تسجيل حقوقهم الفكرية، مما يعرضهم لمخاطر فقدانها.
وأكدت على أن التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده المملكة يجعل تعزيز حماية الملكية الفكرية ضرورة أساسية لدعم المبدعين والمبتكرين، وضمان بيئة تنافسية عادلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأكدت المحامية المرخصة بمزاولة أنشطة الملكية الفكرية، الهنوف النعيم، لـ ”اليوم“، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي، من خلال تعزيز الأنظمة والتشريعات المحلية التي تساهم في حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تساعد الأفراد والشركات على حماية حقوقهم الفكرية واستثمارها بأمان.
الهنوف النعيم
حماية الملكية الفكريةوأوضحت أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية لعبت دورًا هامًا في رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية، من خلال تنظيم مجالاتها المختلفة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل والحماية، وانضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تدعم هذا القطاع.
وأشارت إلى أن الإحصائيات الحديثة تعكس تطورًا ملحوظًا في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث وصل إجمالي عدد طلبات حقوق المؤلف لعام 2023 إلى 1,574 طلبًا، بإجمالي 962 تسجيلًا اختياريًا لمصنفات حق المؤلف، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية لعام 2023 إلى 45,325 طلبًا، بإجمالي 28,038 علامة تجارية مسجلة. كما بلغ إجمالي إيداع طلبات براءات الاختراع 58,890 طلبًا، وتم إصدار 19,203 وثيقة حماية. أما طلبات التصاميم الصناعية، فقد بلغ إجمالي الإيداع 19,476 طلبًا، وتم إصدار 13,887 وثيقة حماية.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت النعيم وجود تحديات تواجه قطاع الملكية الفكرية في المملكة، من أبرزها انتشار ثقافة الاستنساخ، والتطورات الرقمية المتسارعة التي أدت إلى صعوبة إثبات حقوق الملكية الفكرية في الأعمال الرقمية، بالإضافة إلى انتشار المنتجات المقلدة، وضعف الوعي القانوني لدى بعض الأفراد والشركات بأهمية تسجيل حقوقهم الفكرية، مما يعرضهم لمخاطر فقدانها.
وأكدت على أن التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي تشهده المملكة يجعل تعزيز حماية الملكية الفكرية ضرورة أساسية لدعم المبدعين والمبتكرين، وضمان بيئة تنافسية عادلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.