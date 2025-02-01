شكرا لقرائتكم خبر عن البلديات: منع إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية بالحيز العمراني والان نبدء بالتفاصيل



وشددت الوزارة على منع استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.



وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة «الخيول، الجمال،... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.

وفي المقابل منعت إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني. الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البلديات والإسكان على تطبيق اشتراطات المسابح الواردة في كود البناء السعودي لأحواض المسابح والمنتجات الصحية «1401 SBC» عند تنفيذ المسابح في مدن الملاهي المائية.وشددت الوزارة على منع استخدام خامة الأسبستوس «Asbestos» أو أي مادة يدخل الأسبستوس في تركيبها حسب المواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير العزل الصوتي اللازم بالحوائط الخارجية حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتوفير غرفة تشغيل ومراقبة على أن يغطي مجال الرؤية جميع مناطق اللعب.وسمحت بتوفير ممرات خاصة بالحيوانات المختلفة «الخيول، الجمال،... إلخ» داخل مراكز مدن الملاهي، شريطة توفير أماكن مخصصة لمبيت الحيوانات بها.وفي المقابل منعت إقامة سكن للعاملين داخل المرافق الترفيهية الواقعة داخل الحيز العمراني.



تخصيص مكان للرضاعة



وقالت إنه يسمح بتخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضاع، بحيث تكون «غرفة، أو ركن، أو كابينة»، وفق متطلبات محددة على ألا تقل مساحتها عن 2,7 م، وأن تتوفر في كل منطقة خاصة بدورات مياه النساء، أو توفير منطقة مخصصة لها في المرافق الترفيهية التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء، وأن تتوفر بها منطقة مريحة للجلوس، ومياه للشرب، وطاولة خاصة بالغيار ومستلزماتها من حاويات للتخلص من النفايات.

كما تشترط الوزارة توفير مكان لغسل الأيدي أو أن تكون قريبة من مكان لغسل الأيدي مع توفير صابون للأيدي ومناديل ورقية، وأن تكون جيدة التهوية.

كما يسمح بتخصيص موقع للحاويات المتنقلة المؤقتة والدائمة للتخزين، على أن يكون داخل سور الملكية بمنطقة الخدمات اللوجستية.

ونوهت أنه يجب عمل أسوار مصمتة على حدود مواقع المرافق الترفيهية المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، ويكون الحد الأدنى لارتفاع السور2,4 م، وفي حالة بناء أسوار أمامية على الشوارع فيجب أن تكون الأسوار نافذة «غير مصمتة» مع تخصيص منطقة استراحة للعاملين بالمبنى.