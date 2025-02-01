مصر.. أسد يفترس حارسه بحديقة حيوان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2025, 12:57 مساءً

لقي حارس بحديقة الحيوان في محافظة الفيوم، غربي العاصمة المصرية القاهرة، مصرعه إثر هجوم شرس من أسد كان مكلفاً برعايته. وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، وقع الحادث أثناء أداء الحارس سعيد جابر علي، 45 عاماً، عمله في منطقة بيت الأسد داخل الحديقة، حيث هجم عليه الأسد بشكل مفاجئ وافترسه، مما أدى إلى وفاته في الحال. وتلقى قسم شرطة أول الفيوم بلاغاً بتعرض الحارس للهجوم. وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث حيث تبين أن الحارس كان مسؤولاً عن رعاية الأسد، إلا أنه لم يتمكن من النجاة من الهجوم المفاجئ. تم نقل جثة الحارس إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

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