شكرا لمتابعة خبر عن ‎هيئة الزكاة تضبط أكثر من 1300 حالة تهريب خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط أكثر من 1,300 حالة تهريب عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد.

وأشارت الزكاة إلى أن المضبوطات شملت مواد مخدرة، ومبالغ مالية، ومواد محظورة، وأسلحة ومستلزماتها، بالإضافة إلى مواد أخرى متنوعة.

‎وتم ضبط 2,234 مادة مخدرة، و755 مادة محظورة، و55 مادة محرّمة. كما تم ضبط 50 مبلغًا ماليًا، و8 أسلحة ومستلزماتها. تأتي هذه الجهود في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها الهيئة لتعزيز الأمن ومنع التهريب عبر المنافذ الجمركية.