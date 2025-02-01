"التعليم" تعتمد التنبيه وحسم الدرجات لمخالفي الزي الوطني في المدارس الثانوية

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وأضافت الوزارة أنه في حال استمرار المخالفة، سيتم أخذ تعهد خطي من الطالب المخالف بعدم تكرارها مستقبلاً، والتأكيد على أهمية الامتثال للأنظمة واللوائح المدرسية.وإذا لم يلتزم الطالب بعد ذلك، ستتخذ المدرسة إجراءً تصعيديًا يتمثل في استدعاء ولي الأمر لمناقشة الأمر، وتوضيح العواقب المترتبة على عدم الالتزام بالزي الوطني داخل المدرسةوفي حال استمرار عدم الامتثال وتكرار المخالفة رغم كل الإجراءات السابقة، أكدت الوزارة أنه سيتم حسم درجات من السلوك والانضباط وفقًا للوائح السلوك والمواظبة المعتمدة، وذلك لضمان التزام جميع الطلاب بالتعليمات الرسمية واللوائح المدرسية التي تسهم في بناء بيئة تعليمية قائمة على النظام والانضباط واحترام الهوية الوطنيةكما شددت الوزارة على أن الزي الوطني المعتمد يشمل الثوب والغترة أو الشماغ للطلاب السعوديين، فيما يلتزم الطلاب غير السعوديين بارتداء الثوب فقط، مع استثناء طلاب المدارس الأجنبية من القرار.