انت الان تتابع الأمن البيئي يحذّر الباحثين عن "الفقع" من دخول المحميات وقطع المسيجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع)، من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ودخول المحميات دون ترخيص.

وأكّدت القوات أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5000) ريال، وعقوبة قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.

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