وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر عن 81 عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر؛ في ساعةٍ مبكّرة من صباح اليوم، عن عمرٍ يناهز 81 عاماً بعد صراعٍ قصيرٍ مع المرض، حسبما أعلن المكتب الرئاسي في برلين.

وانتُخب كولر؛ رئيساً اتحادياً للدولة في 23 مايو عام 2004، وتمّت إعادة انتخابه لفترة ثانية بعد خمس سنوات، إلا أنه استقال فجأةً في 31 مايو عام 2010.

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