شكرا لمتابعة خبر عن طيار سابق يوضح أسباب حوادث الطيران المتكررة في الآونة الأخيرة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الطيار السابق طلال النجيمان، الأسباب التي قادت إلى حوادث الطيران المتكررة في الآونة الأخيرة.

وقال طلال النجيمان، عبر برنامج “هنا الرياض” على قناة الإخبارية، أن المشكلة الأساسية هي أن سياسة بعض شركات الطيران هي سياسة التوفير وهو الذي يؤثر على الصيانة، وتقليل ساعات الراحة للطيارين والمضيفين، وعدم جلب الخبرات.

وأضاف: “بعض شركات الطيران تسير رحلاتها إلى الوجهات بأقل الأضرار الممكنة وإذا استمر ذلك سنعاني من مشاكل أكبر في المستقبل”.



