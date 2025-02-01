شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 158 شخصًا في قضايا فساد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر يناير 2025.

وتضمنت التحقيق مع 396 متهماً ومشتبهاً به، وإيقاف 158، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، فيما نفذت خلال الشهر الماضي 1076 جولة رقابية.

وأفادت الهيئة أن الموقوفين من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني والعدل والصحة والتعليم والتجارة والبلديات والإسكان، وجرى التحقيق معهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.