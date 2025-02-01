شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع السداسية العربية التشاوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك للمشاركة في اجتماع السداسية العربية التشاوري.

ويشارك في الاجتماع الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، كلٍ من دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، بالإضافة إلى معالي أمين عام جامعة الدول العربية.

