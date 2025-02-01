شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد لـ "اليوم": طقس مستقر بمعظم المناطق مع برودة في الشمال والوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة استقرارًا في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار الأجواء الباردة في بعض المناطق الشمالية والوسطى، في حين تبقى الأجواء دافئة على سواحل البحر الأحمر والمناطق الجنوبية الغربية.



وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، لـ "اليوم" إن الوضع العام مستقر إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، حيث تسود أجواء باردة على المناطق الشمالية، وشمال منطقة المدينة المنورة، حائل، منطقة القصيم، الرياض، والمنطقة الشرقية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية والشمال الشرقي، وكذلك في المناطق الوسطى.

عقيل العقيل عقيل العقيل



الحرارة في مكة وجازان

وأضاف العقيل أن الرياح ستكون نشطة، شمالية إلى شمالية غربية، ذات طابع جاف، فيما ستكون الأجواء على سواحل البحر الأحمر دافئة، مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة في منطقتي مكة المكرمة وجازان، وسط توقعات بأن تتسبب الرياح الشرقية بإثارة بعض الأتربة والغبار خلال ساعات الظهيرة.



وأشار إلى أن فرصة تشكل الضباب تبقى واردة على المرتفعات وقمم جبال السروات، مع احتمالية هطول الأمطار على نفس المناطق. ورغم بعض التقلبات الجوية المحدودة، فإن الأجواء بشكل عام مستقرة على معظم مناطق المملكة.