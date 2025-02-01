السعودية | “نزاهة” تحقق مع 396 موظفًا في 8 وزارات وتوقف 158 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر يناير 2025، تضمنت التحقيق مع 396 متهماً ومشتبهاً به، وإيقاف 158 منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين من منسوبي وزارات: الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والتعليم، والتجارة، والبلديات، والإسكان، وجرى التحقيق معهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.

وقالت “نزاهة”، إنها نفذت خلال الشهر الماضي 1076 جولة رقابية.

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