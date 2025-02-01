إعادة فتح معبر رفح البري بعد تسعة أشهر من الإغلاق

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محمد بن مسعود - الدمام - أُعيد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر اليوم، بعد تسعة أشهر من الإغلاق، جراء سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مرافق المعبر، وإغلاقه أمام المغادرين من القطاع والقادمين إليه من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الخروج من قطاع غزة سيشمل 50 مريضًا وجريحًا، بالإضافة إلى مرافقيهم، وسيتم نقلهم من مستشفى الشفاء بغزة ومستشفى ناصر بمدينة خانيونس عبر الحافلات إلى المعبر، مشيرةً إلى أن الحالات التي تحتاج إلى نقل بالإسعاف سيتم نقلها عبر إسعافات الهلال الأحمر.

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