انت الان تتابع السعودية تفتح أسواقها أمام أسماك الزينة البرازيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2025, 8:01 صباحاً

وافقت السلطات السعودية على استيراد أسماك الزينة من البرازيل، حيث تمّ اعتماد الشهادة البيطرية الدولية (IVC) لتصدير هذا النوع من الأسماك. وأعلن المسؤولون في الحكومة البرازيلية، أن السعودية فتحت سوق أسماك الزينة أمام البرازيل بعد الانتهاء من الإجراءات الصحية والقانونية اللازمة كافة. وتُعد السعودية من أكبر الشركاء التجاريين للبرازيل في العالم العربي، حيث صدّر القطاع الزراعي البرازيلي منتجات بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي إلى السعودية في العام الماضي، مع التركيز على اللحوم والسكر والحبوب والدقيق وفول الصويا.

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