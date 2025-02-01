زلزالٌ بقوة 5.7 درجة يضرب الإكوادور

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 فبراير 2025, 7:41 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر الإكوادور. وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباءٌ حتى الآن عن وقوع أضرارٍ مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

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