السعودية | تأهل 200 مشروع ابتكاري للمشاركة في “آيسف” و”آيتكس”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يتنافس 200 مشروع بحثي وابتكاري، قدمها الطلبة المتأهلون من مرحلة المعارض المركزية في 22 مجالًا علميًا، استعداداً لتمثيل المملكة في معرض “آيسف” بالولايات المتحدة، و”آيتكس” في ماليزيا، ومعرض “تايسف” في تايوان، وذلك مع انطلاق منافسات النسخة الـ15 من معرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2025” الاثنين المقبل.

وتنطلق منافسات المعرض الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، في مركز المؤتمرات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويستمر حتى 6 فبراير المقبل ممثلاً المرحلة الخامسة من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، حيث اختيرت المشاريع المتأهلة من بين أكثر من 23 ألف مشروع علمي شارك في الأولمبياد.

وينعقد الأولمبياد سنويًا، بصفته مسابقة علمية تقوم على أساس التنافس، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، ويقوم بالتحكيم بينها إلكترونيًا نخبة من الأكاديميين والمختصين، وفق معايير علمية محددة لترشيح المشاريع المتميزة للمراحل التنافسية الأعلى، ومنها “آيسف” وغيرها من المسابقات الدولية.

ويهدف الأولمبياد الذي يمر بـ 6 مراحل، إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب الكامنة لدى طلاب وطالبات الوطن وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات البحث والابتكار، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة.

يُذكر أن نسخة هذا العام من أولمبياد “إبداع 2025” سجَّلت رقمًا قياسيًا جديدًا، وغير مسبوق على المستوى المحلي، حيث تجاوز عدد الطلبة المسجلين فيها 291 ألفاً من 16 منطقة تعليمية و47 إدارة تعليمية.

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