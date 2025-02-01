السعودية | أمانة الطائف تنفذ 3400 جولة رقابية تصحيحية على المنشآت المرتبطة بصحة المستهلك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ مراقبو أمانة الطائف خلال شهر ديسمبر المنصرم 3400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية؛ بهدف توفير بيئة صحية آمنة للمستهلك، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات البلدية الصحية، ومدى امتثالها لتعليمات البلدية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وشملت الجولات أكثر من 25 ألف منشأة ومرفق لها علاقة بصحة المواطنين والمقيمين.

وأسفرت الجولات الرقابية المفاجئة عن رصد العديد من مخالفات الاشتراطات الصحية، التي تنوعت ما بين عدم حصول العمالة على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، بالإضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، وعدم اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، والعديد من الملاحظات على مواقع تحضير الأطعمة، وجرى أخذ العديد من العينات الغذائية والمشروبات لتحليلها مخبريًا والتأكد من مطابقتها للمعايير اللازمة.

وتعمل الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية على تنفيذ برنامج رقابي تصحيحي مكثف بالتنسيق مع الفروع البلدية لاحتواء التجاوزات والمخالفات.

ودعت الأمانة أهالي المحافظة للإبلاغ عن أي مخالفة صحية أو بلدية مشاهدة عبر تطبيق “بلدي”، أو المنصات الرسمية للأمانة، أو عبر مركز البلاغات البلدية الموحد 940 ، وستقوم الفرق الرقابية الميدانية باتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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