شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. أمطار خفيفة وضباب على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها، وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الرياح السطحية: شمالية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف الموج.