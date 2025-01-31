شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يثمن توجيه ولي العهد بخصوص الزي الوطني للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثنى وزير التعليم يوسف البنيان على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإلزام الطلاب في المرحلة الثانوية بالزي الوطني.

وقال البنيان عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : “باسمي ونيابة عن كافة منسوبي التعليم، نعتز ونُثمن توجيه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بإلزام الطلبة بالزي الوطني السعودي في المدارس” .

وأضاف: ويعظم هذا التوجيه الانتماء لثقافتنا، ويدعم أصالة موروثنا، ويرسخ لدى أجيالنا الهوية الوطنية التي اهتمت ‎رؤية السعودية 2030 بتعزيزها” .

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