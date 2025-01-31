شكرا لمتابعة خبر عن بدء تطبيق الزي الوطني السعودي في مدارس المرحلة الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم عن بدء تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الحكومية والأهلية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك إنفاذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتماشيًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القيم والانتماء الوطني بين الطلاب.

ويهدف ذلك إلى توحيد المظهر وتعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء وبنات المملكة، مؤكدًا على أهمية غرس وتنمية القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة.

كما يأتي ذلك ضمن جهود المملكة المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في بناء جيل فخور بوطنه ومتمسك بثقافته.

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