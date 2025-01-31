شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: ارتفاع معدل العواصف الرملية حتى مايو المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في علم المناخ والعضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخ في السعودية، عبدالله العصيمي، ارتفاع معدل العواصف الرملية حتى شهر مايو المقبل.

وكتب العصيمي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: “بسبب حالة الجفاف العامة هذا الموسم وتوقع استمرارها في فبراير، يتوقع ارتفاع معدل العواصف الرملية خلال الفترة (فبراير، مارس، أبريل، مايو 2025) ” .

وأضاف العصيمي: “تتكون أغلب الموجات الغبارية أثناء عبور الجبهات الباردة من مناطق البادية السورية والعراق وشمال المملكة ثم تتجه إلى الخليج العربي والمنطقة الشرقية والوسطى حتى المناطق الجنوبية”.

ونوه خبير الطقس بأنه من المتوقع تكون بعض العواصف الرملية أحياناً على مصر والأردن وشمال غرب المملكة أثناء عبور المنخفضات الجوية الربيعية.