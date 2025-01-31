شكرا لمتابعة خبر عن محامي : التسويات المالية تعزز العدالة وتحارب الفساد بسرية تامة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال المحامي والمستشار القانوني رياض العنقري، إن مبادرة الأفراد للتسويات المالية من تلقاء أنفسهم تُعتبر نوعًا من العدالة الرضائية، حيث توفر حماية قانونية وتساهم في تجنب الإحالة إلى النيابة المالية. وأوضح أن هذه العملية تتم بسرية تامة.

وأوضح العنقري خلال مداخلته عبر قناة «الإخبارية»، إن المقصود بالعدالة الرضائية في قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأردف: “نجد روح القانون تتجلى في أبهى صورها عند الحفاظ على سرية بيانات المبادرين بإجراء التسوية وعدم الكشف عنها لأي جهة كانت” .

وفي سياق متصل؛ أشار العنقري إلى أن الحزم في مكافحة الفساد له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، قائلاً : “عندما تكون الدولة حازمة في محاربة الفساد، نعرف أن التنمية تكون أسرع والاستثمار أكثر أمانًا وثقة” .

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