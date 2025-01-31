انت الان تتابع وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وناقشا آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.