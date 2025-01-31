شكرا لمتابعة خبر عن 12.75 مليار ريال مخصصات برنامج المصافحة الذهبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المخصصات المالية لبرنامج “المصافحة الذهبية”، حيث تم تحديد السقف الأعلى للصرف بمبلغ 12.75 مليار ريال خلال العام الحالي والعامين المقبلين.

ووفقًا لصحيفة «أم القرى»، فإن البرنامج يشمل تخصيص 5.05 مليار ريال إضافية لميزانية 2025، مع إنشاء بند ميزانية خاص للبرنامج في وزارة الموارد البشرية يقتصر صرفه على الغرض المخصص له.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الموظفين الراغبين في الاستقالة عبر تقديم حوافز مالية شاملة لجميع المستحقات، مع منع العودة للعمل في القطاع الحكومي بعد الاستفادة، وفتح الفرصة للعمل في القطاع الخاص.

ويشترط البرنامج الاستقالة مع إمكانية العمل في وظيفة بالقطاع الخاص وضم مدة الخدمة السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق نظام تبادل المنافع، ويمكنه التقاعد عند وصول خدماته للحد الأدنى المتاح للتقاعد.

ويُذكر أن برنامج المصافحة الذهبية، يستهدف الموظفين ذوي المؤهلات الدنيا الذين تنطبق عليهم الشروط المعتمدة من وزارتي المالية والموارد البشرية، على أن يكون الموظف قد تقدم بأحد الخيارات مثل النقل أو الإعارة قبل الاستفادة، مع تحديد الفئات العمرية وسنوات الخدمة المؤهلة بناءً على الشروط المعتمدة.