شكرا لمتابعة خبر عن أرملة رودريغيز تكشف عن مفاجأة حدثت له مع الملك عبدالله أثناء زيارته للمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت السيدة مارسيل بارمنتيية أرملة رودريغيز دي لافوينتي عن المفاجأة التي حدثت لزوجها مع الملك عبدالله أثناء زيارته للمملكة.

وقالت مارسيل :”عند عودتهم من رحلة الصيد قال لها الملك عبدالله ، ما رأيك أيهم أفضل صقر؟على الفور وباحترام شديد ، سموك هذا الصقر هو الأفضل وبالرغم من ذلك أنا أفضل هذا الآخر بسبب قوته وشكله أعتقد أن هذا هو الأفضل “٠

وأضافت” فيرد الملك عبدالله عليه قائلاً ” إنه لك ” فرد عليه فيليكس ” لا لن أقبل هذا الصقر مالم يتم تغيير اسمه ، فرد الأمير ” اسمه شمال ، ريح الشمال ” ليطلب الآخر تغيير اسمه ليسمى على اسم الملك عبدالله “٠

وتابعت ” قال له أريد أن يسمى الصقر بإسمك حتى حينما أعود إلى إسبانيا مع الصقر أريد أن يرتفع اسم سموك فوق السحاب كلما طار الصقر “٠