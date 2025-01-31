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أرملة رودريغيز تكشف عن مفاجأة حدثت له مع الملك عبدالله أثناء زيارته للمملكة.. فيديو

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أرملة رودريغيز تكشف عن مفاجأة حدثت له مع الملك عبدالله أثناء زيارته للمملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشفت السيدة مارسيل بارمنتيية أرملة رودريغيز دي لافوينتي عن المفاجأة التي حدثت لزوجها مع الملك عبدالله أثناء زيارته للمملكة.

وقالت مارسيل :”عند عودتهم من رحلة الصيد قال لها الملك عبدالله ، ما رأيك أيهم أفضل صقر؟على الفور وباحترام شديد ، سموك هذا الصقر هو الأفضل وبالرغم من ذلك أنا أفضل هذا الآخر بسبب قوته وشكله أعتقد أن هذا هو الأفضل “٠

وأضافت” فيرد الملك عبدالله عليه قائلاً ” إنه لك ” فرد عليه فيليكس ” لا لن أقبل هذا الصقر مالم يتم تغيير اسمه ، فرد الأمير ” اسمه شمال ، ريح الشمال ” ليطلب الآخر تغيير اسمه ليسمى على اسم الملك عبدالله “٠

وتابعت ” قال له أريد أن يسمى الصقر بإسمك حتى حينما أعود إلى إسبانيا مع الصقر أريد أن يرتفع اسم سموك فوق السحاب كلما طار الصقر “٠

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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